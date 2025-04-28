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        Evlendiğinde mihr olarak verilen 1 milyon 410 bin TL tutarındaki altınlarını Gazzelilere bağışladı

        BATMAN'da G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:30
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        Evlendiğinde mihr olarak verilen 1 milyon 410 bin TL tutarındaki altınlarını Gazzelilere bağışladı
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        BATMAN'da G.P.A. (45) adlı kadın, evlendiğinde kendisine mihr olarak verilen altınlarını dernek aracılığıyla İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye bağışladı. Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Aslan, "O vermiş olduğu emaneti bozdurduk. Hanımefendi toplam 1 milyon 410 bin liralık bağışta bulundu" dedi.

        Batman'da yaşayan G.P.A. isimli kadın, ekranlardan izlediği ve çektikleri acılar nedeniyle büyük üzüntü duyduğu İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına destek olmak için kendisine mihr olarak verilen altınlarını bağışlamak için Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne başvurdu. Dernek de başvurusunu kabul ederek altınları bozdurdu. 1 milyon 410 bin liralık tutar, Gazze'de 'G.P.A. Batmanlı hanımın mehri' yazılı paketlerle adına halka sıcak yemek, ekmek ve temiz su olarak dağıtıldı.

        'BİR İLAÇ NİTELİĞİNDEYDİ'

        Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Aslan, "Bir hafta önce bir hanımefendi bize geldi ve Gazze'deki mazlumlara çok üzüldüğünü söyledi. Evlendiğinde kendisine mihr olarak verilen altınlarını bozup bağışlamak istedi. Biz de bunu mazlumlara ulaştırmak adına memnuniyetle karşıladık ve o vermiş olduğu emaneti bozdurduk. Gazzeli kardeşlerimize yemek, ekmek ve temel ihtiyaçlardan olan temiz su olarak ulaştırdık. Allah razı olsun. Hanımefendi toplam 1 milyon 410 bin liralık bağışta bulundu. Bu hakikaten bizim oradaki mazlum kardeşlerimiz için bir ilaç niteliğindeydi. Özellikle ekranlardaki bu mazlum Gazze halkını gördüğünde, oradaki çocukları gördüğünde çok etkilendiğini bize söyledi ve bazı geceler hakikaten bununla ilgili yatamadığını ifade etti. Ne yapabilirim diye düşünmüş ve böyle anlamlı bir bağışta bulundu. Bu anlamlı bağışı için o bağışçı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bayan kardeşlerimizin bağışı İslam ümmeti açısından, İslam kardeşliği açısından örnek bir davranıştır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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