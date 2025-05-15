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        Aort damarı yırtıldı, 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

        BATMAN'da evindeyken göğsünde ani ve şiddetli bir ağrı hissedince yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Nezahat Kaplan'ın (51) yapılan tetkiklerinde aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:45
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        Aort damarı yırtıldı, 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
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        BATMAN’da evindeyken göğsünde ani ve şiddetli bir ağrı hissedince yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Nezahat Kaplan'ın (51) yapılan tetkiklerinde aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Kaplan, 5 saat saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

        Ailesiyle evinde oturduğu sırada göğsünde ani ve şiddetli bir ağrı hisseden Nezahat Kaplan, yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp ve damar cerrahisi polikliniğinde yapılan tetkiklerinde, Kaplan'ın aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Hasta yakınlarına gerekli bilgilendirme yapılıp ameliyat onayı alındıktan sonra Nezahat Kaplan, Kalp ve damar cerrahları Op. Dr. Kübra Gözaçık Karakoç, Op. Dr. Tamer Cebe ve Op. Dr. Anıl Akbaş’ın da olduğu yaklaşık 20 kişilik ekiple ameliyata alındı. 5 saat süren ameliyatla Kaplan’ın yırtılan damarı, yapay damarla değiştirildi. Ameliyat boyunca Nezahat Kaplan’ın vücudundaki kan ise 20 dereceye kadar soğutularak beyin fonksiyonları korundu. Sağlığına kavuşan Kaplan'ın yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor.

        ‘24 SAAT İÇERİSİNDE AMELİYAT EDİLMESİ GEREKMEKTE’

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1,5 yıldır kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Kübra Gözaçık Karakoç, “Hastamız 6 Mayıs’ta hastanemize şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalpten çıkan aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılarak ve onamlar alınarak hastamız acil bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyat esnasında kalpten çıkan damarı, yapay damarla değiştirdik. Bu esnada 20 dereceye kadar soğutarak kanı vücudundan boşalttık. Kalp ve beyni koruyarak ameliyatımızı tamamladık. Hastamızı ameliyattan sonra 3 gün yoğun bakımda takip edildikten sonra şu an servisinde 5'inci gün takiplerindedir. Birkaç gün içinde de taburculuğunu planlamaktayız. Ameliyat ekibimiz olarak ben, Doktor Tamer Cebe ve Anıl Akbaş ile birlikte 2 anestezi uzman hekimimiz, anestezi teknikerlerimiz, hemşirelerimiz olarak yaklaşık 20 kişiye yakın bir ekiple beraber ameliyatımızı yaptık. Bu hastalar bizim kalp cerrahisinde en yüksek ölüm riskiyle seyreden hastalık grubumuzdur. İlk 24 saat içinde acil cerrahisi yapılması gerekmektedir. Çok ani bir şekilde olduğu için hasta daha öncesinde bir hastalığı olduğunu bilmeyebilir. Yani bu hastalara tanı konulunca ilk 24 saat içinde ameliyat edilmesi gerekmektedir" dedi.

        ‘BENİ SAĞLIĞIMA KAVUŞTURDULAR’

        Doktorlara başarılı ameliyat için teşekkür eden hasta Nezahat Kaplan, “Ben evdeyken kalbimde bir ağrı hissettim. Ondan sonra beni hastaneye getirmişler. Doktorların da bana baktıklarında kalp damarlarım yırtılmıştı. Sağ olsunlar beni ameliyata almışlar. Benim hocalarım çok iyiydiler. Beni sağlığıma kavuşturdular. Allah razı olsun onlardan” diye konuştu.

        Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten eşi Cuma Kaplan ise “Kalp şikayetinden hastaneye götürdük. Allah razı olsun profesör hocalardan. Aort damarı yırtılmış. Ondan sonra ameliyata almışlar. 5 saat ameliyatta kaldı. Allah razı olsun başarıyla ameliyatını yaptılar. Şimdi de durumu iyi. Normal servisteyiz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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