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        Hatalı sollama yapan sürücü kazaya neden oldu; o anlar kamerada

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:25
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        Hatalı sollama yapan sürücü kazaya neden oldu; o anlar kamerada
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        BATMAN’ın Kozluk ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Otomobile çarpmamak için Fatma D.’nin (36) ani manevra yaptığı aracı şarampole yuvarlandı. Fatma D. yaralanırken, kaza araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Kozluk ilçesi Kavakdibi köyü mevkiinde meydana geldi. Fatma D., aynı yöne giden sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobile çarpmamak için yönetimindeki 44 AB 067 plakalı otomobille manevra yaptı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada Fatma D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza, bir otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı renkli otomobilin önce sağ şeride, önüne bir TIR çıkınca da aniden sol şeride geçtiği, arkasından gelen Fatma D. idaresindeki otomobilin de çarpmamak için manevra yaptığı anlar yer aldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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