Yaşadıkları su kesintisine dikkat çekmek için yapay zekayla şarkı yaptılar

BATMAN'da bir sitede oturanlar, yaşadıkları su kesintisine dikkat çekmek için yapay zekayla şarkı hazırladı.

Kardelen Mahallesi'nde bulunan 5 bloklu, 161 daireli sitede yaşayanlar, günün belirli dönemlerinde yaşadıkları su kesintisine dikkat çekmek amacıyla yapay zekayla şarkı hazırladı. Şarkıyla ilgili yine yapay zekayla hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan klip, büyük ilgi gördü. Batman Belediyesi de konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Batman genelinde su terfi istasyonlarımız ve içme suyu hatlarımıza takviye amacıyla devrede olan tüm kuyularımız maksimum kapasitede çalışmakta ve su dağıtımı kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Su arzı teknik olarak yeterlidir. Ancak bazı bölgelerde yaşanan sorunların temel nedeni, şebeke suyunun yasal olmayan ve bilinçsiz kullanımından kaynaklanmaktadır. Kontrolsüz bahçe sulamaları, kaçak bağlantılar ve ortak kullanım alanlarında aşırı su tüketimi gibi durumlar, özellikle yüksek kotlardaki binalarda su erişimini ciddi şekilde zorlaştırmaktadır. TOKİ, Kardelen ve Emekli TOKİ bölgelerinde yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi, bu bölgelerdeki su motorlarının geçici olarak devre dışı kalmasına neden olmuş; bu durum yaz aylarında artan su ihtiyacıyla birleşerek sorunu daha da görünür kılmıştır" denildi.