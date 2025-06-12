2 bin 300 yıllık kaya mezarların içinden çıkan 26 tarihi eser, ilk kez sergiye çıkarıldı

BATMAN’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik ve Pers dönemlerine ait 2 bin 300 yıllık 79 kaya mezar bulundu. Mezarlardan çıkan 26 tarihi eser, ilk kez Hasankeyf Müzesi’nde geçici olarak sergiye çıkarıldı.

Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde ve Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın köyünde, 137 ada ve 3 parselde yapılan kaçak kazıların ardından geçen yıl Hasankeyf Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapıldı. Sona gelen kazılarda Helenistik ve Pers dönemlerine ait 2 bin 300 yıllık khamosorion tipi 79 kaya mezar gün yüzüne çıkarıldı. Açılan bu mezarların içerisinden ise 26 envanterlik, 13 de etütlük olmak üzere toplam 39 tarihi eser çıkarıldı. Eserlerin içerisinde sikke, küpe, yüzük, bilezik, mühür, boncuklar, sürme kabı ve çubukları, pişmiş toprak kase, kadeh, testi, küçük çömlekler yer aldı. Envanterlik olan 26 eser, Cumhuriyet’in 102'nci yılına özel gerçekleştirilmesi planlanan ‘102 Süreli Sergi’ projesi kapsamında ‘Tarihin Derinliklerinden: Akalin (Şıkeftik) Mevki Kazı Buluntuları’ isimli sergiyle, Hasankeyf Müzesi’nde ilk defa geçici olarak görücüye çıkarıldı.