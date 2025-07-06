Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Mezar yeri başkasının çıkınca, aileden habersiz cenazeyi çıkarıp yandaki mezara defnetmişler

        BATMAN'da hayatını kaybeden Mehmet Ekin'in (75) Asri Mezarlık'a defnedilen cenazesi, iddiaya göre mezar yerinin daha önce başkasına satıldığı gerekçesiyle aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezar yeri başkasının çıkınca, aileden habersiz cenazeyi çıkarıp yandaki mezara defnetmişler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMAN’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin’in (75) Asri Mezarlık’a defnedilen cenazesi, iddiaya göre mezar yerinin daha önce başkasına satıldığı gerekçesiyle aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşındı. Durumu 10 gün sonra fark eden Ekin’in ailesi, sorumlular hakkında şikayetçi olup mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Belediye yetkilileri ise olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

        Kentte 23 Haziran’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin, ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi. Ancak aile, 4 Temmuz’da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti. İddiaya göre, Ekin’in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ekin ailesi, sorumlular hakkında polise giderek şikayette bulundu. Aile, süreç sonuçlanana kadar benzer bir taşıma işleminin tekrar yaşanmaması için mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Konu ile ilgili DHA muhabirinin ulaştığı belediye yetkilileri olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.

        ‘ÖĞRENDİĞİMİZDEN BERİ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ’

        Olayı fark ettiklerinde büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade eden Mehmet Ekin'in oğlu Mahmut Ekin, "23 Haziran tarihinde babam vefat etti. Mezarlığa defnettik. 10 gün sonra babamın mezarını ziyarete gittiğimizde fark ettik ki babamın mezarının yeri değişmiş. Babamı mezardan çıkarıp, hemen yan taraftaki mezara defnetmişler. Bunun için bizden rıza alan olmadı. Bizi arayıp haber veren de olmadı. Biz kendimiz bunu fark ettik. Bunu fark edince ailece şok yaşadık. Çok üzüntü yaşadık. Bunun için olayın peşine düşmeye karar verdik ve polise şikayette bulunmaya gittik. Babamı defnettiğimiz mezar başkasına satılmış daha önce. Adam fark edince bunu itirazda bulunmuş ve babamın oradan çıkarılıp başka bir yere gömülmesini istemiş yetkililerden. Onlar da apar topar gece yarısı bunu yapmışlar. Biz bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü bizden habersiz hatta savcılıktan bile habersiz yapılmış bir olaydır. Ailem de bu olaya çok üzüldüler. Öğrendiğimizden beri bu şoku yaşıyoruz ve üzüntü içerisindeyiz. Bu görevlilere güvenmediğimiz için dün geceden beri mezarlıkta nöbet tutuyoruz. Ailemizle beraber nöbetleşiyoruz. Çünkü tekrar eski haline dönüştüreceklerini düşünüyoruz. Pazartesi, savcılığa şikayette bulunacağımız için korktuklarını düşünüyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da balkon korkuluğuna sıkışan atmaca kurtarıldı
        Batman'da balkon korkuluğuna sıkışan atmaca kurtarıldı
        Polisten, geçen yıl 10 kişinin hayatını kaybettiği çay ve kanallarda serinl...
        Polisten, geçen yıl 10 kişinin hayatını kaybettiği çay ve kanallarda serinl...
        Trafik kazasında ölen Batman Müze Müdürü Alper'in ismi görev yaptığı müzede...
        Trafik kazasında ölen Batman Müze Müdürü Alper'in ismi görev yaptığı müzede...
        Batman'da polise teslim olmamak için direnen zanlı ikna edilerek yakalandı
        Batman'da polise teslim olmamak için direnen zanlı ikna edilerek yakalandı