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        Düğün organizasyon malzemeleri satan iş yerindeki yangında havai fişekler patladı

        BATMAN'da düğün organizasyon malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında havai fişekler patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:40
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        Düğün organizasyon malzemeleri satan iş yerindeki yangında havai fişekler patladı
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        BATMAN'da düğün organizasyon malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında havai fişekler patladı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ve 2 daire kullanılamaz hale geldi.

        Pazaryeri Mahallesi 2732’nci Sokak’ta bulunan düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında, dükkandaki havai fişekler patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında iş yeri ve üzerindeki 2 daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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