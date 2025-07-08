Düğün organizasyon malzemeleri satan iş yerindeki yangında havai fişekler patladı

Pazaryeri Mahallesi 2732’nci Sokak’ta bulunan düğün organizasyon malzemeleri satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında, dükkandaki havai fişekler patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında iş yeri ve üzerindeki 2 daire kullanılamaz hale geldi.

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