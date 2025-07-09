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        Vali Canalp, ördekleri çalınan Cudi ile kardeşine 2 ördek hediye etti

        BATMAN Valisi Ekrem Canalp, 4 aydır bahçelerinde baktıkları ördekleri çalınan Cudi (9) ve Mirhat Abdulfattah (7) kardeşlere 2 ördek ve 2 kafes hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:15
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        Vali Canalp, ördekleri çalınan Cudi ile kardeşine 2 ördek hediye etti
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        BATMAN Valisi Ekrem Canalp, 4 aydır bahçelerinde baktıkları ördekleri çalınan Cudi (9) ve Mirhat Abdulfattah (7) kardeşlere 2 ördek ve 2 kafes hediye etti.

        Olay, 4 Temmuz'da Seyitler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Cudi ve Mirhat Abdulfattah kardeşlerin yaklaşık 4 aydır bahçede baktıkları 2 ördek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Ördekleri için bahçede özel olarak yaptıkları yuva da zarar gördü. Duruma üzülen çocuklar, video çekerek ördeklerin geri getirilmesini istedi. Cudi Abdulfattah, “Bebekliklerinden beri bakıyorum, lütfen getirin” dedi. Çocukların bu çağrısı DHA muhabiri tarafından haberleştirildi.

        Durumu kayıtsız kalmayan Vali Ekrem Canalp, temin edilen 2 ördek ile 2 kafesi, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ile çocukların evine gönderdi. Çocuklar yeni ördeklerine kavuşmanın mutluluğunu mahalledeki arkadaşlarıyla da paylaştı.

        ‘ÇOK MUTLU OLDUM’

        Vali Ekrem Canalp'a teşekkür eden Cudi Abdulfattah, “Kaybolan ördeklerim için video çektim. Bu videoyu internette paylaştım. Paylaştığım videoyu Vali Amca izlemiş. Bana 2 tane ördek ve 2 tane kafes gönderdi. Bunun için Vali Amcaya çok teşekkür ediyorum. Yeni ördeklerimi çok sevdim. Bu ördekler geldiği için çok mutlu oldum" dedi.

        ‘ÇOCUKLAR ÖRDEKLERİ GÖRÜNCE ÜZÜNTÜLERİ GEÇTİ VE MUTLU OLDULAR’

        Ördekleri çocuklara teslim eden Batman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Gülbahar Özbakır ise “Ördekleri kaybolan çocuklarımız sosyal medya üzerinden video çekip paylaşım yaptı. Ördeklerinin bulunmasını istediler. Bu videoyu gören Sayın Valimiz çocukların çağrısı üzerine sessiz kalmadı. Çocuklar için 2 tane ördek alarak ve kafes alarak evlerine gönderip hediye etti. Çocuklar ördekleri görünce üzüntüleri geçti ve mutlu oldular" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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