Vali Canalp, ördekleri çalınan Cudi ile kardeşine 2 ördek hediye etti

BATMAN Valisi Ekrem Canalp, 4 aydır bahçelerinde baktıkları ördekleri çalınan Cudi (9) ve Mirhat Abdulfattah (7) kardeşlere 2 ördek ve 2 kafes hediye etti.

Olay, 4 Temmuz'da Seyitler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Cudi ve Mirhat Abdulfattah kardeşlerin yaklaşık 4 aydır bahçede baktıkları 2 ördek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Ördekleri için bahçede özel olarak yaptıkları yuva da zarar gördü. Duruma üzülen çocuklar, video çekerek ördeklerin geri getirilmesini istedi. Cudi Abdulfattah, “Bebekliklerinden beri bakıyorum, lütfen getirin” dedi. Çocukların bu çağrısı DHA muhabiri tarafından haberleştirildi.

Durumu kayıtsız kalmayan Vali Ekrem Canalp, temin edilen 2 ördek ile 2 kafesi, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ile çocukların evine gönderdi. Çocuklar yeni ördeklerine kavuşmanın mutluluğunu mahalledeki arkadaşlarıyla da paylaştı.

‘ÇOK MUTLU OLDUM’

Vali Ekrem Canalp'a teşekkür eden Cudi Abdulfattah, “Kaybolan ördeklerim için video çektim. Bu videoyu internette paylaştım. Paylaştığım videoyu Vali Amca izlemiş. Bana 2 tane ördek ve 2 tane kafes gönderdi. Bunun için Vali Amcaya çok teşekkür ediyorum. Yeni ördeklerimi çok sevdim. Bu ördekler geldiği için çok mutlu oldum" dedi.