Batman'da kuvvetli rüzgar yurt çatısını uçurdu, ağaçlar araçların üzerine devrildi
BATMAN'da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarla öğrenci yurdunun çatısı uçtu, bazı ağaçlar da araçların üzerine devrildi.
BATMAN’da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarla öğrenci yurdunun çatısı uçtu, bazı ağaçlar da araçların üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
Batman’da öğleden sonra etkili olan yağış ve ardından gelen kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda bulunan Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısı rüzgarın etkisiyle uçarak bahçesine düştü. O anlar kameralara yansırken, olayda yaralanan olmadı. Çatının düşen parçalarının kaldırılması ve onarım için çalışma başlatıldı.
Ayrıca, kent genelinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı araçlar devrilen ağaçların altında kaldı.
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