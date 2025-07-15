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        Batman'da kuvvetli rüzgar yurt çatısını uçurdu, ağaçlar araçların üzerine devrildi

        BATMAN'da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarla öğrenci yurdunun çatısı uçtu, bazı ağaçlar da araçların üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:18 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:20
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        Batman'da kuvvetli rüzgar yurt çatısını uçurdu, ağaçlar araçların üzerine devrildi
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        BATMAN’da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarla öğrenci yurdunun çatısı uçtu, bazı ağaçlar da araçların üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

        Batman’da öğleden sonra etkili olan yağış ve ardından gelen kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda bulunan Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısı rüzgarın etkisiyle uçarak bahçesine düştü. O anlar kameralara yansırken, olayda yaralanan olmadı. Çatının düşen parçalarının kaldırılması ve onarım için çalışma başlatıldı.

        Ayrıca, kent genelinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı araçlar devrilen ağaçların altında kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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