Batman'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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BATMAN (AA) - Batman'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 AL 296 plakalı hafif ticari araç, Batman-Beşiri kara yolu Kıradağı mevkisinde 27 AEE 712 plakalı tıra arkadan çarptı.

Hafif ticari araçta bulunan Zübeyir Yıldız (60) olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

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