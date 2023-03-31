Batman'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Beşiri'nin İkiköprü beldesi mevkiinde Halit Alparslan (26) yönetimindeki 72 DY 401 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAU 985 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki sürücü Halit Alparslan olay yerinde hayatını kaybetti, Mazhar Demirboğa (45), Abdülhakim Gök (45), Ramazan Günel (44) ve Hüsamettin Dinç (48) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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