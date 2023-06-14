Beşiri'de aşevi hizmete girdi

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermek üzere hazırlanan aşevinin açılışı gerçekleştirildi.



Vali Ekrem Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, aşevi hizmetinin sosyal devlet ilkesinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.



İlçe merkezi, İkiköprü beldesi ve 6 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek olan aşevinde, haftada 6 gün boyunca bir öğün sıcak yemek hizmeti sunulacak.

Batman Belediyesi ve Beşirili hayırsever Öndaş ailesinin desteğiyle hizmet vermeye başlayan aşevinin açılışına HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Kaymakam Mahmut Şener, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Öndaş ailesi adına Hüseyin Öndaş, kurum ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.