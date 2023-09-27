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        Batman'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Batman'ın Beşiri ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan ve 7'nci kattaki dairelere de sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:02 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:16
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        Batman'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan ve 7'nci kattaki dairelere de sıçrayan yangın söndürüldü.

        Beşiri Bağdu Mahallesi Gül Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısında yenileme çalışması sırasında kaynak makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler 7'nci kattaki dairelere de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın da (TOMA) destek verdiği çalışma sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın apartmanın çatısında ve 7'inci kattaki dairelerde hasara neden oldu.

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