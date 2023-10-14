Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        İlçenin Yolağzı Mahallesi mevkisinde 47 ACR 943 plakalı otomobil ve 07 FUA 77 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Batman'da otobüste tarihi eser ele geçirildi
        Batman'da otobüste tarihi eser ele geçirildi
        Batman Üniversitesinde "Uluslararası Bilişim Festivali" başladı
        Batman Üniversitesinde "Uluslararası Bilişim Festivali" başladı
        Batman'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılıyor
        Batman'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılıyor
        AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Şeker'den İsrail-Filistin çatışmasına...
        AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Şeker'den İsrail-Filistin çatışmasına...
        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
        BATMAN'DA ARAÇ VE MOTOSİKLETLERLE FİLİSTİN'E DESTEK KONVOYU
        BATMAN'DA ARAÇ VE MOTOSİKLETLERLE FİLİSTİN'E DESTEK KONVOYU