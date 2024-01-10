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        Batman'da "Spor Sason Projesi" kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor

        Sason Kaymakamlığı ile Sason Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Spor Sason Projesi" kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:31
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        Batman'da "Spor Sason Projesi" kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor
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        Sason Kaymakamlığı ile Sason Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Spor Sason Projesi" kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik, proje kapsamında spor salonunda 5 farklı alan oluşturularak eğitimler verildiğini söyledi.

        Kaymakamlık desteğiyle ilçede başlatılan proje sayesinde her bir öğrencinin en az bir spor dalıyla tanıştırmayı amaçladıklarını kaydeden Çelik, "Kaymakamımız Murat Mete'nin desteğiyle projeyi başlattık. Proje kapsamında 21 branşta eğitim veriliyor. Proje ile ilçedeki öğrencilerimizin her birini en az bir spor dalıyla tanıştırmayı amaçladık ve 3 yıldır başlatılan proje amacına ulaştı. Bundan sonraki süreçte de faaliyetlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

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