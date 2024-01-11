Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol İlkokulunu ziyaret etti.

Okuldaki 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazma becerilerini başarı ile tamamlamalarının ardından düzenlenen "Artık Okuyorum" etkinliğine katılan İmrak, öğrencilere okuma belgesi verdi.

Etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaymakam İmrak'a, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdussamed Oral, Şube Müdürü Edip Kocaman ve Üçyol köyü Muhtarı Ahmet Orhan eşlik etti.

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