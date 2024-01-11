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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:49
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Üçyol İlkokulunu ziyaret etti.

        Okuldaki 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazma becerilerini başarı ile tamamlamalarının ardından düzenlenen "Artık Okuyorum" etkinliğine katılan İmrak, öğrencilere okuma belgesi verdi.

        Etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Kaymakam İmrak'a, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdussamed Oral, Şube Müdürü Edip Kocaman ve Üçyol köyü Muhtarı Ahmet Orhan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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