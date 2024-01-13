Hasankeyf'te TARSİM Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Hasankeyf ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Küresel düzeyde yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle çeşitli risklere karşı tarımsal üretimde devamlılık, gelirde istikrar ve tarım ekonomisinde dengenin sağlanması amacıyla toplantı yapıldı.

TARSİM'in önemi ve çiftçiye sunulan imkanların konuşulduğu toplantıda, İncirli köyünde bulunan işletmelere de gidildi, konuyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya, TARSİM Van Bölge Müdür Yardımcısı Osman Ağiç, Hasankeyf İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü personelleri katıldı.