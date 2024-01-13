Hasankeyf'te TARSİM Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
Hasankeyf ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Hasankeyf ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Küresel düzeyde yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle çeşitli risklere karşı tarımsal üretimde devamlılık, gelirde istikrar ve tarım ekonomisinde dengenin sağlanması amacıyla toplantı yapıldı.
TARSİM'in önemi ve çiftçiye sunulan imkanların konuşulduğu toplantıda, İncirli köyünde bulunan işletmelere de gidildi, konuyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantıya, TARSİM Van Bölge Müdür Yardımcısı Osman Ağiç, Hasankeyf İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü personelleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.