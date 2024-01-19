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        Hasankeyf'te öğrenciler karne aldı

        Hasankeyf ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:40
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        Hasankeyf'te öğrenciler karne aldı
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        Hasankeyf ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Saklı İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilerine karnelerini veren öğretmenler, onlara tavsiyelerde bulundu.

        Tatil ve karne heyecanını yaşayan öğrenciler, sevinçlerini öğretmenleriyle paylaştı.

        Okul Müdürü Ahmet Yavuz, dönem boyunca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yaptıklarını belirtti.

        Yavuz, "Öğrencilerimizle karne heyecanını birlikte yaşadık. Kısa bir süreliğine ara verdik ve tekrar buluşacağız. Ara tatilde bol bol kitap okumalarını ve dinlenip eğlenmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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