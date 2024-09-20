Batman'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Yassıca köyünde tarlasına giden 35 yaşındaki Gökhan Biçen, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı, yanındaki eşeği telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Ağır yaralanan Biçen kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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