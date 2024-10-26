Batman'da firari hükümlü yakalandı.

Çalışma kapsamında 1 yıldır cezaevi firarisi olan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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