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        AK Parti Gercüş 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:07
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        AK Parti Gercüş 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Gercüş Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin dirilme, tazelenme ve yenilenme süreçleri olduğunu söyledi.

        Nasıroğlu, memleketin barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu memleketin sokaklarda taş atan çocuklara değil elinde kalem tutan çocuklara ihtiyacı var. Sokakta lastik yakan çocuklara değil sporda ve başarıda birbiriyle yarışan nesillere ihtiyacımız var." dedi.

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede İbrahim Torlak ilçe başkanı seçildi.

        Kongreye, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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