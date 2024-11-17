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        AK Parti Kozluk 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Kozluk 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:10 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:12
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        AK Parti Kozluk 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Kozluk 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tek listeyle gidilen kongrede Hakim Işık ilçe başkanı seçildi.

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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