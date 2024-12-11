Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin kent merkezine bağlı Oymataş köyündeki ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.