Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin kent merkezine bağlı Oymataş köyündeki ikametine operasyon düzenlendi.

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