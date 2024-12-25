AK Parti Milletvekili Nasıroğlu'ndan Batman Ticaret Borsasına ziyaret

Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı da yapıldı.

Nasıroğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile gerçekleştirdiği ziyarette yürütülen projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.