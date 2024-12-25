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        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu'ndan Batman Ticaret Borsasına ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ticaret Borsasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:32
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        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu'ndan Batman Ticaret Borsasına ziyaret
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ticaret Borsasını ziyaret etti.

        Nasıroğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile gerçekleştirdiği ziyarette yürütülen projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı da yapıldı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneş, Milletvekili Nasıroğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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