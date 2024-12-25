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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Canalp Yenişehir Mahallesi'ni ziyaret etti

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen "Mahalle Buluşması Programı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:30
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Canalp Yenişehir Mahallesi'ni ziyaret etti
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen "Mahalle Buluşması Programı"na katıldı.

        Mahalledeki taziyevinde gerçekleştirilen programda Vali Canalp, mahalle sakinleri ve muhtar ile görüştü, talep ve sorunları dinlendi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör de mahallede yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

        Güngör mahallede 7 bin ton asfalt serimi yapıldığını, 36 bin 453 metrekare alanın asfaltlandığını belirtti.

        Vali Canalp, mahalle sakinlerinin taleplerini ilgili birim müdürlerine ileterek, mahallenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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