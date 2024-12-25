Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Canalp Yenişehir Mahallesi'ni ziyaret etti

Vali Canalp, mahalle sakinlerinin taleplerini ilgili birim müdürlerine ileterek, mahallenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Güngör mahallede 7 bin ton asfalt serimi yapıldığını, 36 bin 453 metrekare alanın asfaltlandığını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör de mahallede yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Mahalledeki taziyevinde gerçekleştirilen programda Vali Canalp, mahalle sakinleri ve muhtar ile görüştü, talep ve sorunları dinlendi.

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