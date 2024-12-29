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        Batman'da Gazze için "meşaleli yürüyüş" yapıldı

        Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 29.12.2024 - 01:11
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        Batman'da Gazze için "meşaleli yürüyüş" yapıldı
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        Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı.

        HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen programda Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüş boyunca slogan atan katılımcılar zaman zaman meşaleler yaktı.

        HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir, burada yaptığı açıklamada, yılın son haftasında Gazze'ye destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Gazze'deki direnişin yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını belirten Demir, Gazzelilerin seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

        Demir, "Gazze, haksızlığa boyun eğmeyenlerin memleketi, adalet için mücadele edenlerin yüz akıdır. Bugün Gazze halkı, bir yandan açlık ve yoksullukla diğer yandan ise ölüm saçan bombalarla mücadele ediyor ancak onlar hiçbir zaman boyun eğmedi, eğmiyor." dedi.

        Program, okunan duanın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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