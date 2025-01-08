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        Batman Havalimanı'nda olası saldırılara ilişkin tatbikat yapıldı

        –Batman Havalimanı'nda, olası saldırılara karşı acil durum planlamaları kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:55 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:55
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        Batman Havalimanı'nda olası saldırılara ilişkin tatbikat yapıldı
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        –Batman Havalimanı'nda, olası saldırılara karşı acil durum planlamaları kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Havalimanı'nda yolculara, yolcu dışındaki kişilere, uçaklara ve kritik tesislere yapılabilecek her türlü saldırıları ve sabotajları önlemek, bunların sonuçlarını ve etkilerini en aza indirmek, görevli personelin muhtemel harekât tarzını belirlemek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Batman Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata 35 personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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