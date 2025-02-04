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        Batman'da 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:13
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        Batman'da 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekiplerce durdurulan ve canlı hayvan taşımada kullanılan kamyonet kasa kısmında bulunan ahşap bölmelerin içerisine zulalanmış 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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