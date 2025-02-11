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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Batman'da partililerle bir araya geldi:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, "İslam alemini, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:14
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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Batman'da partililerle bir araya geldi:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, "İslam alemini, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz." dedi.

        Partisinin Batman'daki il binasını ziyaret eden Bulut, İl Başkanı Adem Bağlamış ve partililerle bir araya geldi.

        Bulut, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, parti olarak bu yıl gerçekleştirecekleri kongrelere hazırlandıklarını söyledi.

        Teşkilat çalışmalarına hız vermek, yeni ekiplerle sahada olmak amacıyla teşkilat ve taşra ziyaretleri yaptıklarını ifade eden Bulut, gündeme ilişkin de değerlendirmede bulundu.

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına değinen Bulut, Gazze'de çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiğini, ambulanslara, okullara, hastanelere saldırılar gerçekleştirildiğini anımsattı.

        Bulut, "Her yere bomba yağdıranlar bugün Gazze'nin boşaltılmasını talep ediyor. Trump, 'Gazze boşaltılmalı, Gazzeliler civar ülkelere yerleştirilmelidir.' diyor. Buradan Filistinli kardeşlerimizi dualarımızla destekleyelim diyorum. Buradan İslam alemini, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Asgari ücrete ve emekli aylıklarına ilişkin de konuşan Bulut, şunları kaydetti:

        "Emeklilerimizin, asgari ücretlimizin çektiği sıkıntıyı bir üslup dahilinde, çözüm gösterici, yol gösterici bir üslupla iktidar edenlere söyleyeceğiz. Bu manada biz, diğer siyasi partilerin aksine yapılanı inkar etmeden, dış politikadaki onurlu duruşumuza hak vererek, terörle mücadelede yapılan doğru işlerin yanında olduğumuzu belirterek, ancak varsa vatandaşımızın bir ekonomik sıkıntısı, ona dair de yol göstermek istiyoruz."

        Bulut'a ziyaretinde, MKYK üyeleri Recep Er ve Mesut Nur, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran ve Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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