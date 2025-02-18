Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Malabadi Köprüsü Mesire Alanı için çivi çakma töreni yapıldı

        Batman'da Malabadi Köprüsü Mesire Alanı için çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malabadi Köprüsü Mesire Alanı için çivi çakma töreni yapıldı
        ABONE OL

        Batman'da Malabadi Köprüsü Mesire Alanı için çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında bölgeye yapılacak Malabadi Köprüsü Mesire Alanı'nın sosyal yaşama ve turizme katkı sunması hedefleniyor.

        Mesire alanı için düzenlenen çivi çakma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

        Kent için iyi bir gelişim planlarının olduğunu ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

        "Bu plan, Bakanımız Mehmet Şimşek'in talimatları doğrultusunda 'Batman'ı önümüzdeki 50 yıllık bir perspektifte nereye götürmek istiyoruz?' sorusuna vermiş olduğumuz cevaptır. Planın içerisinde 16 ana başlığımız var. Bu 16 ana başlıktan bir başlık da turizm. Bugün burada çivisini çakacağımız bu tesis, bu 16 başlıktan birisi olan turizmle ilgili ne yapmamız gerektiğine ilişkin çok anlamlı bir ipucu veriyor."

        Malabadi Köprüsü'nün İslam medeniyeti içerisinde mimari anlamda ulaşılan bir zirveyi temsil ettiğini dile getiren Canalp, "Bu alan ve bu alandaki düzenleme aynı zamanda medeniyetimize de sahip çıkma çabasının bir parçasıdır." dedi

        Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        Dev derbide hakem bilmecesi!
        Dev derbide hakem bilmecesi!
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Batman'da abartı egzoz kullanan 3 sürücüye para cezası uygulandı
        Batman'da abartı egzoz kullanan 3 sürücüye para cezası uygulandı
        Batman OSB'de trafo merkezi için temel atma ve çivi çakma töreni yapıldı
        Batman OSB'de trafo merkezi için temel atma ve çivi çakma töreni yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da "Necat Nasıroğlu Proje Yarışması"nda dereceye girenlere ödül veri...
        Batman'da "Necat Nasıroğlu Proje Yarışması"nda dereceye girenlere ödül veri...
        Batman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Batman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Batman'da kümese giren kurt 20 kanatlı hayvanı telef etti
        Batman'da kümese giren kurt 20 kanatlı hayvanı telef etti