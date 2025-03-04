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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:59
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram skunk ve 2 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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