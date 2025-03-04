Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram skunk ve 2 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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