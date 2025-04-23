Batman'da silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

Daha sonra şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

Şehit Taş için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Taş, hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), 18 Nisan'da görev yaptığı Beşiri ilçesinde birlik bakım hattında icra edilen silah ve teçhizat bakımı sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

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