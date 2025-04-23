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        Batman'da silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

        Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, şehit oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:24
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        Batman'da silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, şehit oldu.

        Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), 18 Nisan'da görev yaptığı Beşiri ilçesinde birlik bakım hattında icra edilen silah ve teçhizat bakımı sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Taş, hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Şehit Taş için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

        Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua edildi.

        Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

        Daha sonra şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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