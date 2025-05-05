Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü

        Batman'ın Kozluk ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderler görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Kozluk ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderler görüldü.

        İlçeye bağlı Gümüşörgü köyü kırsalında arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıkan Bayram Zırığ, bölgeden geçen derede sarı benekli semenderleri gördü.

        Zırığ, cep telefonu kamerasıyla semenderlerin görüntüsünü kaydetti.

        Zırığ, deredeki suyla ellerini yıkamak istedikleri sırada semenderleri fark ettiğini söyledi.

        Daha önce benekli semenderi televizyonlarda gördüğünü ifade eden Zırığ, "İlk kez gözlerimle canlı gördüm. Bu nedenle çok sevindim. Zararsız olduğunu bildiğim için elime alıp fotoğraflarını ve videosunu çektim. Zarar vermeden onu yine suya bıraktık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!

        Benzer Haberler

        Muhammed bebeğin yemek borusuna takılan badem şekeri, operasyonla çıkarıldı
        Muhammed bebeğin yemek borusuna takılan badem şekeri, operasyonla çıkarıldı
        Batman'da 16 günlük Muhammed bebeğin yemek borusundaki şeker çıkarıldı
        Batman'da 16 günlük Muhammed bebeğin yemek borusundaki şeker çıkarıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, BTSO Başkanı ile görüştü
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, BTSO Başkanı ile görüştü
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da su debisinin yükseldiği çayda mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı
        Batman'da su debisinin yükseldiği çayda mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı