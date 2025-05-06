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        Batman Belediyesinden taziyeevlerine destek sürüyor

        Batman Belediyesinin taziyeevlerine yaptığı destek devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:58
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        Batman Belediyesinden taziyeevlerine destek sürüyor
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        Batman Belediyesinin taziyeevlerine yaptığı destek devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki 50 taziyeevinin ziyaret edilerek, ihtiyaçlarının tespit edildiği belirtildi.

        Belediye tarafından taziyesi bulunan vatandaşlara 3 gün süreyle yemek, çay ve su ikramının yapıldığı bildirilen açıklamada, öte yandan taziyeevlerinin elektrik ve doğalgaz giderlerinin de karşılandığı aktarıldı.

        Taziye süresince günlük 100 ila 150 kişilik yemek ikramı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "4 Kasım 2024 ile 10 Nisan 2025 tarihleri arasında Belediye Aşevi'nde pişirilen toplam 199 bin 833 kişilik yemek taziyeevlerine ulaştırıldı. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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