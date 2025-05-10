Hasankeyf'te 208 konut ve ticaret merkezi yapılacak

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezine 208 konut ve 5 dükkandan oluşan ticaret merkezinin yapılacağı bildirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni konutlar ile ticaret merkezi inşa edilecek.

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