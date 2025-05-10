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        Hasankeyf'te 208 konut ve ticaret merkezi yapılacak

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni konutlar ile ticaret merkezi inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:15
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        Hasankeyf'te 208 konut ve ticaret merkezi yapılacak
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni konutlar ile ticaret merkezi inşa edilecek.

        Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezine 208 konut ve 5 dükkandan oluşan ticaret merkezinin yapılacağı bildirildi.

        Yeni konut, ticaret merkezi ve çevre düzenlemesine ilişkin ihalenin 16 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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