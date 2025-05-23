Batman'da atık pil kampanyası

Batman Belediyesi tarafından başlatılan atık pil kampanyası sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi'nin işbirliği ile sürdürülen kampanya devam ediyor.

Pil toplama kampanyasına kentte 159 ilkokul, ortaokul ve lise katılım sağladı.

Kampanya süresince toplam 934 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin atık pilleri geri dönüştürerek atık pilleri çevreye veya çöp kutularına atmayarak pil toplama kutularına atmaları istendi.

Kampanya, mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.