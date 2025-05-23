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        Batman'da atık pil kampanyası

        Batman Belediyesi tarafından başlatılan atık pil kampanyası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:50
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        Batman'da atık pil kampanyası
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        Batman Belediyesi tarafından başlatılan atık pil kampanyası sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi'nin işbirliği ile sürdürülen kampanya devam ediyor.

        Pil toplama kampanyasına kentte 159 ilkokul, ortaokul ve lise katılım sağladı.

        Kampanya süresince toplam 934 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

        Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin atık pilleri geri dönüştürerek atık pilleri çevreye veya çöp kutularına atmayarak pil toplama kutularına atmaları istendi.

        Kampanya, mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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