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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:48
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi
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        BATMAN(AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Emek Sanayi Sitesinde esnafla buluştu.

        Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Nasıroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Nasıroğlu, üretimin ve emeğin kendileri için kıymetli olduğunu, esnaftan gelen sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Ziyarette Nasıroğlu'na, AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Temim Orhan ile Emek Sanayi Sitesi Başkanı Kahraman Güneş de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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