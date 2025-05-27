AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi

BATMAN(AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Emek Sanayi Sitesinde esnafla buluştu.

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Nasıroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nasıroğlu, üretimin ve emeğin kendileri için kıymetli olduğunu, esnaftan gelen sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Ziyarette Nasıroğlu'na, AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Temim Orhan ile Emek Sanayi Sitesi Başkanı Kahraman Güneş de eşlik etti.