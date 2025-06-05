Hasankeyf Kaymakam İmrak, trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katıldı

Kaymakam İmrak, Kurban Bayramı için trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katılarak, bayram süresince sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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