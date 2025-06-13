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        Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 240 paket sigara ele geçirildi

        Batman'da 5 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:12
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        Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 240 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'da 5 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında durulan bir kamyonette arama yapıldı.

        Aramada, 5 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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