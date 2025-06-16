Batman'da restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı turizme açıldı

Batman'ın Beşiri ilçesindeki 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alanda 2 katlı inşa edilen manastırda, 3 etap halinde yürütülen restorasyon çalışması tamamlandı.

Manastır, bahçesinde düzenlenen törenle tarihi yapı yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açıldı.

Törende konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, 2025'in Batman için turizmde yapılacak atılımların başlangıç yılı olduğunu söyledi.

Bu yıl Batman'da 500 bin, gelecek yıl ise 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Canalp, bu hedefe ulaşmak için turizm alanında kentte yapılan çalışmalara yeni bir boyut kazandırmaları gerektiğini vurguladı.

Canalp, "Bizim turizmimiz Hasankeyf'te başlayıp Hasankeyf'te biten bir turizmdi, bu kabul edilemez. Biz bu saatten sonra Hasankeyf'teki turizmi de geliştireceğiz ama 5 ilçemizin 5'inde de turizmi canlandırmakla mükellefiz. Batman'ın turizm açısından da geleceği parlaktır." dedi.