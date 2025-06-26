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        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:41
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        Batman'da firari hükümlü yakalandı
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        Batman'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan 2 aylık takip ve çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçundan 30 ayrı dosyası olan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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