Batman'da firari hükümlü yakalandı
Batman'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Batman'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yapılan 2 aylık takip ve çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçundan 30 ayrı dosyası olan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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