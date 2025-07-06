Batman'da bir kişi, annesini bıçakla yaralayan kardeşini silahla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine ağabey A.G. (25) kardeşi Boran G'ye silahla ateş etti.

İddiaya göre, Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden Boran G. (24) ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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