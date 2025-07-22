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        Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme çalışması

        Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:41
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        Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme çalışması
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        Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık çalışması yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge doğrultusunda "Kadına El Kalkamaz" sloganı ve "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi çerçevesinde, Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Çalışmalar kapsamında, kent merkezinin farklı noktalarında vatandaşlara broşürler dağıtılarak, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler, sahada gerçekleştirdikleri görüşmelerde vatandaşlara, kadınların sahip olduğu haklar, şiddete karşı korunma yolları ve başvuru mekanizmaları hakkında aktarıldı.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Eryarsoy, şunları kaydetti:

        "Kadınların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu tür bilgilendirme faaliyetleri yıl boyunca sürecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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