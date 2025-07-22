Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine dijital bağımlılık eğitimi

        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine dijital bağımlılık eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Meyase Kız Kur'an Kursu ve Tenzile Cami Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, dijital teknolojilerin aşırı kullanımının yol açtığı fiziksel, psikolojik ve sosyal etkiler anlatıldı.

        Psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından verilen eğitimlerde teknoloji bağımlılığı, sağlıklı dijital alışkanlıklar, zaman yönetimi ve dijital detoks konularına değinildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, dijital bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı

        Benzer Haberler

        Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme çalışması
        Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme çalışması
        Batman'da jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
        Batman'da jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
        Batman'da 21 kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı
        Batman'da 21 kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı
        Hasankeyf'te tarihi yapılar ve Arkeopark dron ile görüntülendi
        Hasankeyf'te tarihi yapılar ve Arkeopark dron ile görüntülendi
        Batman'da kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı
        Batman'da kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı
        Batman'da yaklaşık 2 bin 900 metre hayalet ağ ele geçirildi
        Batman'da yaklaşık 2 bin 900 metre hayalet ağ ele geçirildi