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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 21:00 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:21
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

        Nasıroğlu, hastanede tedavi görün hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, hasta yakınlarıyla görüştü.

        Nasıroğlu'na, Başhekim Feyat Tunç ile AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Masum Özel eşlik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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