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        Batman'da çenesinde kist tespit edilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

        Batman'da alt çenesinde yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde kist tespit edilen 20 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:02 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:02
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        Batman'da çenesinde kist tespit edilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
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        Batman'da alt çenesinde yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde kist tespit edilen 20 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İ.S'ye (20), bir sağlık merkezinde yapılan muayenede alt çenesinde 5 santimetre büyüklüğünde kist tespit edildi.

        Hastanın, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yapılan ileri tetkik ve görüntülemelerinde kistin alt çene sinirine ve gömülü yirmi yaş dişine yakın bir bölgede olduğu belirlendi.

        Sinir hasarı riskini azaltmak amacıyla hastaya iki aşamalı operasyon yapılması kararı alındı.

        Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Ebru Baydan Çol tarafından gerçekleştirilen ilk aşamada, uygulanan yöntemle kist içeriği boşaltılarak boyutunun küçülmesi sağlandı. İkinci aşamada yapılan cerrahi müdahaleyle kist tamamen çıkarıldı.

        Müdahalelerin ardından sağlığına kavuşan İ.S'nin düzenli olarak takibi yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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