Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis, 8 kişi yaralandı

Kavgaya müdahale eden polislerden biri sol ayağından hafif yaralandı.

Kavgada silah ve kesici aletle yaralananların olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde saat 18.40 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı.

