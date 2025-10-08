Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis, 8 kişi yaralandı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Giriş: 08.10.2025 - 22:33 Güncelleme: 08.10.2025 - 22:33
        Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru, 8 kişi yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde saat 18.40 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı.

        Kavgada silah ve kesici aletle yaralananların olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgaya müdahale eden polislerden biri sol ayağından hafif yaralandı.

        Kavgada yaralanan 7 kişi ile polis memuru hastaneye kaldırıldı.

        Yaralı polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kavgada silah kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcılığınca başlatılan adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.

