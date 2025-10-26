Habertürk
        Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, partilileriyle bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partilileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:15 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:15
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, partilileriyle bir araya geldi
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partilileriyle bir araya geldi.

        Nasıroğlu, bir kafede partilileriyle yaptığı buluşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün farklı bir açılış, miting veya uluslararası temasla Türkiye'yi geleceğe taşıdığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 500 bin yeni konut projesiyle liderliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Nasıroğlu, bunun sadece bir proje olmadığını, Türkiye'nin yeniden imarı anlamına geldiğini belirtti.

        Nasıroğlu, deprem bölgesinde 450 bin konutun inşa edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Şimdi dar gelirli vatandaşlarımız, gençlerimiz ve yeni evlenecekler için 500 bin konut daha yapılacak. Ayrıca fahiş kira artışlarına karşı devlet eliyle kiralık konut üretilecek. Bu irade, güçlü liderliğin göstergesidir. Cumhurbaşkanı'mız söylediğini yapan, kararlı ve vizyon sahibi bir liderdir. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında en saygın liderler arasında yer almasının nedeni de budur. Cumhurbaşkanı'mızın itibarı, Türkiye'nin itibarıdır."

        Batman'ın geçmişte büyük zorluklar yaşadığını anımsatarak, kentin kalkınması için birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Nasıroğlu, "Batman'ı geçmişteki sıkıntılara geri götürmeden, gençlerimize yeni istihdam alanları oluşturarak, eğitimde ve sporda başarıyı artırarak daha iyi bir geleceğe taşımak zorundayız. Bu hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

