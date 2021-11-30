Batman’ın ilk 'Algoloji' uzmanı göreve başladı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan Algoloji polikliniğine atanan uzman doktor Havva Meltem Mutlucan, hasta kabulüne başladı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan Algoloji polikliniğinde hasta kabulüne başlayan uzman doktor Havva Meltem Mutlucan, Batman'a atanmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Algoloji Uzmanı Dr. Mutlucan, "Algoloji (Ağrı Polikliniği) vücuttaki ağrıların tedavisinden sorumludur. Bu birimde tedavi edilen ağrı çeşitleri, bel ve sırt ağrılarından romatizma ağrılarına, baş ağrılarından psikosomatik ağrılara kadar geniş bir aralıkta ele alınmaktadır" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.