Batshuayi çalışmalarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında dün oynanan maçta Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, yeni transfer Michy Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı. Salonda gerçekleştirilen ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Belçikalı golcü koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.
Oyuncuya Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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